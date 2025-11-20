بمشاركة منتخب مصر.. قناة عربية تنقل مباريات كأس العرب

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية، حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب 2025، التي يشارك فيها منتخب مصر الثاني، بقيادة المدير الفني حلمي طولان.

وكتب الحساب الرسمي لقنوات أبوظبي الرياضية، على موقع "فيسبوك": "قنوات أبوظبي الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات كأس العرب 2025"، ولم تكشف القناة عما إذا كان سيتم بث المباريات على القناة المفتوحة أم المغلقة.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر، بمشاركة 14 منتخبا، إذ تأهلت تسع دول مباشرة إلى مرحلة المجموعات، فيما سيتم تحديد المنتخبات السبعة المتبقية من أصل ستة عشر منتخبًا عبر مرحلة التصفيات.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الخطيب يزور سفير الإمارات.. وحارس الزمالك يشكو ناديه السابق

"المزاد هيتفتح".. خطة الزمالك لمنع انتقال لاعبه للأهلي على طريقة زيزو