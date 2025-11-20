طريق منتخب العراق إلى نهائيات كأس العالم 2026

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

أسفر قرعة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، عن مواجهة الكونغو الديمقراطية والفائز من كاليدونيا الجديدة ضد جمايكا.

ويقام المحلق العالمي، بين 6 منتخبات كالآتي، منتخب أفريقي، منتخب من آسيا، ومنتخبان من أمريكا الشمالية، ومنتخب من أمريكا الجنوبية، ومنتخب من قارة أوقيانوسيا، ويتأهل المنتخبان الفائزان في النهائي إلى المونديال.

ويواجه منتخب كاليدونيا الجديدة جمايكا، ويتأهل الفائز منهما إلى النهائي لمواجهة الكونغو الديمقراطية، والفائز في النهائي يتأهل إلى المونديال.

وفي المسار الثاني للملحق، يواجه منتخب بوليفيا نظيره سورينام، ويتأهل الفائز لمواجهة العراق في النهائي، والفائز في النهائي يتأهل إلى المونديال.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الخطيب يزور سفير الإمارات.. وحارس الزمالك يشكو ناديه السابق



"المزاد هيتفتح".. خطة الزمالك لمنع انتقال لاعبه للأهلي على طريقة زيزو



