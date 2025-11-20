مباريات الأمس
طريق منتخب العراق إلى نهائيات كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

04:27 م 20/11/2025
أسفر قرعة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، عن مواجهة الكونغو الديمقراطية والفائز من كاليدونيا الجديدة ضد جمايكا.

ويقام المحلق العالمي، بين 6 منتخبات كالآتي، منتخب أفريقي، منتخب من آسيا، ومنتخبان من أمريكا الشمالية، ومنتخب من أمريكا الجنوبية، ومنتخب من قارة أوقيانوسيا، ويتأهل المنتخبان الفائزان في النهائي إلى المونديال.

ويواجه منتخب كاليدونيا الجديدة جمايكا، ويتأهل الفائز منهما إلى النهائي لمواجهة الكونغو الديمقراطية، والفائز في النهائي يتأهل إلى المونديال.

وفي المسار الثاني للملحق، يواجه منتخب بوليفيا نظيره سورينام، ويتأهل الفائز لمواجهة العراق في النهائي، والفائز في النهائي يتأهل إلى المونديال.

