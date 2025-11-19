بالسكوتر.. 5 صور لظهور أشرف حكيمي المثير للجدل في جوائز الكان

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

ظهر النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان والمرشح لحصد جائزة أفضل لاعب إفريقي لهذا العام، بظهور ملفت خلال الحفل المقام مساء اليوم الأربعاء بالمغرب.

ويقام حفل الكاف السنوي اليوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025 بمدينة الرباط عاصمة المغرب، ومن المقرر أن ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ووصل أشرف حكيمي منذ قليل لمقر حفل تسليم الجوائز بشكل لافت، بعدما ظهر راكبًا "سكوتر كهربائي" لمساعدته في المشي بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وكان أشرف حكيمي قد أصيب بتمزق في الأربطة بين عظام الساق، ويغيب عن صفوف فريقه منذ أسابيع، حيث يواصل في الفترة الحالية برنامجه التأهيلي للحاق ببطولة كأس أمم إفريقيا مع المغرب.

إقرأ أيضًا..

مصدر يكشف موقف صلاح من حضور حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

أثرياء وسياسي.. من ظهر مع رونالدو في سيلفي البيت الأبيض؟