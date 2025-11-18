منتخب العراق يتأهل للملحق العالمي لكأس العالم على حساب الإمارات

تمكن منتخب العراق من الفوز على نظيره الإماراتي في المباراة التي أقيمت اليوم، الثلاثاء 18 نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة للملحق العالمي لكأس العالم 2026.

تقدم منتخب الإمارات أولاً بهدف أحرزه اللاعب كايو لوكاس في الدقيقة 52، لكن سرعان ما جاء رد منتخب العراق عن طريق مهند علي الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 66، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع (الدقيقة 90+17)، نجح أمير العماري في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء، ليقود منتخب العراق للتأهل إلى ملحق كأس العالم 2026.

ستُقام مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس المقبل، حيث من المقرر أن تنطلق مواجهات نصف النهائي في 26 مارس 2026، على أن تُقام المباريات النهائية بعد خمسة أيام.