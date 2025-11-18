مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

منتخب العراق يتأهل للملحق العالمي لكأس العالم على حساب الإمارات

كتب: محمد عبد السلام

08:46 م 18/11/2025

منتخب العراق

تمكن منتخب العراق من الفوز على نظيره الإماراتي في المباراة التي أقيمت اليوم، الثلاثاء 18 نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة للملحق العالمي لكأس العالم 2026.

تقدم منتخب الإمارات أولاً بهدف أحرزه اللاعب كايو لوكاس في الدقيقة 52، لكن سرعان ما جاء رد منتخب العراق عن طريق مهند علي الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 66، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع (الدقيقة 90+17)، نجح أمير العماري في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء، ليقود منتخب العراق للتأهل إلى ملحق كأس العالم 2026.

ستُقام مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس المقبل، حيث من المقرر أن تنطلق مواجهات نصف النهائي في 26 مارس 2026، على أن تُقام المباريات النهائية بعد خمسة أيام.

العراق ضد الإمارات منتخب العراق العراق والامارات منتخب الامارات الامارات والعراق

