أول لاعب كرة قدم في التاريخ يدخل نادي المليارديرات.. من هو؟

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب كرة قدم في التاريخ يدخل نادي المليارديرات، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرج المتخصصة في المعلومات المالية والإعلامية.

مؤشر بلومبرج للمليارديرات، الذي يتتبع أغنى أغنياء العالم بناءً على صافي ثرواتهم، لا يقيس ثروة مهاجم البرتغال ونادي النصر السعودي البالغ من العمر 40 عامًا لأول مرة.

وبحسب "مؤشر بلومبرج" للمليارديرات، الذي يرصد ثروات أغنى شخصيات العالم اعتمادًا على صافي أصولهم، فإنه للمرة الأولى يتم قياس ثروة لاعب كرة قدم ضمن هذا التصنيف، حيث بلغت ثروة مهاجم النصر السعودي، البالغ من العمر 40 عامًا، نحو 1.4 مليار دولار (1.04 مليار جنيه إسترليني).

ويعتمد التقييم على مجموع مكاسب رونالدو من مسيرته الكروية، إضافة إلى عوائده من الاستثمارات وصفقات الرعاية، حيث تقدّر بلومبرج أن اللاعب جمع أكثر من 550 مليون دولار (410 مليون جنيه إسترليني) كرواتب بين عامي 2002 و2023. وتشمل هذه العوائد عقود الرعاية الضخمة؛ أبرزها عقد يمتد لعشر سنوات مع شركة نايكي بقيمة تقارب 18 مليون دولار سنويًا.

وعقب انتقاله إلى نادي النصر السعودي عام 2022، أصبح رونالدو اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم، براتب سنوي يصل إلى 177 مليون جنيه إسترليني.

وفي المقابل، تشير بلومبرج إلى أن منافسه التقليدي ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، قد حقق خلال مسيرته الكروية أكثر من 600 مليون دولار (447 مليون جنيه إسترليني) كرواتب قبل الضرائب.

ورغم ضمانه دخلًا سنويًا يبلغ 20 مليون دولار منذ عام 2023، إلا أن هذا الرقم يمثل نحو 10% فقط مما حققه رونالدو خلال الفترة نفسها.

كما يستعد ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، للحصول على حصة ملكية في نادي إنتر ميامي عقب اعتزاله، ضمن الاتفاقيات طويلة المدى المرتبطة بانضمامه للدوري الأمريكي.