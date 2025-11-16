مباريات الأمس
وسام أبو علي يغازل جمهور الأهلي بهذه الطريقة (صور)

كتب - نهى خورشيد

11:38 م 16/11/2025
استعاد النجم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق، ذكرياته مع القلعة الحمراء، وبالتحديد خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر أبو على عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من مواجهات الأهلى أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي بمونديال أمريكا.

وخلال مشواره مع الأهلي في بطولة العالم، نجح أبو علي في تسجيل ثلاثة أهداف، جاءت جميعها في المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 4-4 أمام بورتو البرتغالي.

وكان وسام أبو علي أنهى رحلته مع الأهلي بعد نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، إذ غادر في الميركاتو الصيفي 2025 متجهاً إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار أخرى كحوافز مشروطة بتحقيقه مجموعة من الأهداف الفردية والجماعية مع ناديه الجديد.

وسام أبو علي وسام أبوعلي الأهلي جمهور الأهلي

