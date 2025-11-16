الاتحاد البرتغالي يحاول انقاذ رونالدو قبل كأس العالم.. ما القصة؟

تعرض كريستيانو رونالدو، أسطورة المنتخب البرتغالي، لموقف لم يسبق له مثيل في مسيرته الطويلة مع الفريق، بعد طرده خلال خسارة البرتغال أمام إيرلندا 0-2 في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

الحادثة وقعت عندما اعتدى رونالدو بمرفقه على دارا أوشيا، فأشهر الحكم البطاقة الصفراء في البداية، قبل أن يراجع اللعبة عبر تقنية "VAR" ويحوّلها إلى بطاقة حمراء مباشرة، لتكون هذه أول بطاقة حمراء للدون بعد 226 مباراة مع منتخب بلاده على مدار 22 عامًا.

ويبحث الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن محاولة تخفيف العقوبة، أملاً في أن يقتصر الإيقاف على مباراة واحدة فقط، والتي ستُقضى أمام أرمينيا في ختام التصفيات، ما يتيح لرونالدو الانضمام إلى كأس العالم منذ بدايته.

لكن السيناريو الأسوأ لا يزال قائمًا، إذ يمكن أن تصل العقوبة إلى ثلاث مباريات بسبب طبيعة التصرف العدواني، وهو ما سيجعل اللاعب يغيب عن أول مباراتين في البطولة، مما يضع البرتغال أمام تحدٍ كبير قبل انطلاق المونديال.

