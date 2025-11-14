مصر رفقة 28 منتخبا.. المتأهلون لكأس العالم 2026

تنطلق بطولة كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 11 يونيو من العام المقبل، حيث ستكون هذه النسخة الثالثة والعشرين من البطولة، والأولى التي يشارك فيها 48 منتخبًا.

وتقترب التصفيات المؤهلة لكأس العالم في جميع أنحاء العالم من نهايتها حيث تتنافس الفرق للوصول إلى أكبر حدث رياضي في العالم.

وأصبح منتخب فرنسا أحدث المتأهلين لمونديال العالم، حيث سبقه 28 منتخبا إلى البطولة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم

آسيا: اليابان - إيران - أوزبكستان - كوريا الجنوبية - الأردن - أستراليا - قطر - المملكة العربية السعودية.

أفريقيا: المغرب - تونس - مصر - الجزائر - غانا - الرأس الأخضر - جنوب أفريقيا - ساحل العاج - السنغال.

أوروبا: إنجلترا - فرنسا.

أمريكا الجنوبية: البرازيل - الإكوادور - أوروجواي - باراجواي - كولومبيا - الأرجنتين.

أمريكا الشمالية: الولايات المتحدة - كندا - المكسيك.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

توزيع مقاعد كأس العالم

قارة أوروبا: 16 مقعدا

قارة أفريقيا: 9 مقاعد + مقعد من خلال ملحق

قارة آسيا: 8 مقاعد + مقعد من خلال ملحق

قارة أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد + مقعد من خلال ملحق

أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد بينهم 3 مستضيفون

أوقيانوسيا: مقعد واحد + مقعد من خلال ملحق