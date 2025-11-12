"نجم زملكاوي".. من هو صاحب أول هدف في تاريخ أمم أفريقيا؟

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم "IFFHS" التصنيف العالمي الجديد للأندية خلال الفترة من 1 نوفمبر 2024 حتى 31 أكتوبر 2025.

ونجح بيراميدز في القفز من المركز 57 إلى المركز 35 عالمياً، بعدما حقق إنجازات استثنائية خلال العام ومنها التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بكأس المحيطات الثلاثة "الإنتركونتيننتال"، إلى جانب الوصول لدور نصف نهائي البطولة، قبل أن يختتم الموسم بالتتويج بكأس السوبر الأفريقي.

أما على صعيد العالمي، تصدر باريس سان جيرمان الفرنسي التصنيف بصفته بطل أوروبا، يليه ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني، ثم تشيلسي الإنجليزي ثالثاً، وإنتر ميلان الإيطالي رابعاً، بينما احتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الخامس.

وعلى المستوى العربي، جاء ترتيب الأندية كالتالي:

بيراميدز المصري في المركز 35 عالمياً "الأول عربياً وأفريقياً".

الهلال السعودي في المركز 39.

الأهلي السعودي في المركز 57.

الأهلي المصري في المركز 66.

الترجي التونسي في المركز 89 عالمياً.