بجائزة مالية أكبر.. اتفاق مبدئي لإقامة كأس السوبر 2026 في الإمارات

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، مع رابطة الأندية المحترفين الإمارتية، بشكل مبدئي، على استمرار إقامة النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري، في الإمارات.

وكشفت صحيفة "الإمارات اليوم"، نقلا من مصدر مسؤول من الاتحاد المصري ورابطة الأندية الإماراتية، مناقشة تفاصيل بين الطرفين، لإقامة النسخة المقبلة من البطولة في الإمارات، وزيادة الجوائز المالية.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية، خصصت جوائز مالية قدرها 600 ألف دولار للنسخة الأخيرة من كأس السوبر، والتي توج بها الأهلي على حساب الزمالك.

