مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
18:45

موريتانيا

جميع المباريات

إعلان

بجائزة مالية أكبر.. اتفاق مبدئي لإقامة كأس السوبر 2026 في الإمارات

كتب : هند عواد

02:44 م 12/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كأس السوبر المصري
  • عرض 7 صورة
    كأس السوبر المصري (14)
  • عرض 7 صورة
    كأس السوبر المصري
  • عرض 7 صورة
    كأس السوبر المصري
  • عرض 7 صورة
    كأس السوبر المصري
  • عرض 7 صورة
    كأس السوبر المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، مع رابطة الأندية المحترفين الإمارتية، بشكل مبدئي، على استمرار إقامة النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري، في الإمارات.

وكشفت صحيفة "الإمارات اليوم"، نقلا من مصدر مسؤول من الاتحاد المصري ورابطة الأندية الإماراتية، مناقشة تفاصيل بين الطرفين، لإقامة النسخة المقبلة من البطولة في الإمارات، وزيادة الجوائز المالية.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية، خصصت جوائز مالية قدرها 600 ألف دولار للنسخة الأخيرة من كأس السوبر، والتي توج بها الأهلي على حساب الزمالك.

اقرأ أيضًا:

"عبد الواحد دمرني وزيزو ساعدني".. لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس شكواه ضد النادي

لاعب الزمالك السابق يعلن عبر "مصراوي" تقدمه بشكوى ضد النادي (مستند)



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس السوبر المصري الإمارات تستضيف سوبر 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح