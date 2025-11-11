كورتوا مهدد بالغياب عن 3 مباريات مع ريال مدريد

موقف إمام عاشور وتريزيجيه من مواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

تعرض تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد للإصابة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تعادل الميرينجي مع نظيره رايو فاييكانو سلبيا بالدوري الإسباني "لا ليجا".

وكشف الريال طبيعة إصابة الحارس البلجيكي عبر بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا تيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، شُخِّصت إصابته في العضلة الطويلة المُخاطِبة لساقه اليمنى".

وأوضحت تقارير صحفية إسبانية أن كورتوا مهدد بالغياب عن 3 مباريات مقبلة، حيث ستتراوح مدة غيابه بسبب الإصابة بين 12 إلى 15 يوما.

ويلاقي ريال مدريد نظيره إلتشي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، قبل أن يواجه أولمبياكوس في دوري الأبطال بعدها بـ3 أيام، بينما يحل ضيفا على جيرونا يوم 30 نوفمبر.

