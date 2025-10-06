مباريات الأمس
موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

كتب ـ محمد الميموني:

07:48 م 06/10/2025
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جيبوتي يوم الأربعاء 8 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة ال9 من تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لموسم 2026.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء على استاد "العربي الزاولي".

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة بينما يحتل منتخب جيبوتي المركز السادس بنقطة وحيده

مران منتخب مصر جيبوتي منتخب مصر

