موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

5 صورة ترصد أول ظهور لعلي معلول أساسيا مع الصفاقسي بعد العودة من الإصابة

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جيبوتي يوم الأربعاء 8 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة ال9 من تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لموسم 2026.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء على استاد "العربي الزاولي".

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة بينما يحتل منتخب جيبوتي المركز السادس بنقطة وحيده