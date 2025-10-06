موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026
كتب ـ محمد الميموني:
يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جيبوتي يوم الأربعاء 8 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة ال9 من تصفيات كأس أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لموسم 2026.
موعد مباراة مصر وجيبوتي
وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء على استاد "العربي الزاولي".
وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.
ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة بينما يحتل منتخب جيبوتي المركز السادس بنقطة وحيده