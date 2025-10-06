رسميا.. منتخب مصر للشباب يودع بطولة كأس العالم تحت 20 عاما

ودع منتخب مصر للشباب بشكل رسمي، بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة حاليا في تشيلي من دور المجموعات، بعد نتائج مباريات الجولة الأخيرة والتي أفقدت الفراعنة فرصة الصعود ضمن أفضل توالت.

وتأكد توديع المنتخب الوطني للشباب بطولة كأس العالم للشباب بتشيلي، من دور المجموعات، بعد فوز فرنسا نيو كاليدونيا، جنوب أفريقيا على أمريكان كذلك فوز المكسيك على المغرب.

وفوز فرنسا على نيو كالدونيا بسداسية جعل منتخب الديوك، يضمن التأهل ضمن أفضل ثوالث المجموعات رفقة كلا من: "كوريا الجنوبية، إسبانيا وأستراليا".

وكان منتخب مصر احتل المركز الثالث في مجموعته، برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر اليابان، تشيلي الوصيف الذي يملك 3 نقاط مثل الفراعنة ولكنه يمتلك أفضلية في البطاقات الصفراء.

والجدير بالذكر، أن نظام بطولة كأس العالم للشباب يشير إلى تأهل أول منتخبين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست.

