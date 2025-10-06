بدأ المنتخب المصري مساء أمس الأحد الموافق 5 أكتوبر الجاري، معسكره استعدادا لخوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض المنتخب الوطني، خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري، مباراتين أمام كلا من جيبوتي وبوركينا فاسو، يومي 8 أكتوبر الجاري و12 من الشهر ذاته على الترتيب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويقترب الفراعنة بشكل كبير من التأهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني بوركينا فاسو.

ويحتاج الفراعنة نقطتين فقط من المباراتين المقبلتين، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026، دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى بالمجموعة ذاتها.

وحال تمكن المنتخب الوطني من الصعود إلى كأس العالم، سيحصل على مقابل مادي كبير قد يصل إلى 10.5 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يحصل منتخب مصر حال التأهل لكأس العالم، على مبلغ مليون ونصف دولار، كمساهمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تحضير الفراعنة للمونديال، بالإضافة إلى الحصول على 9 ملايين دولار نظير المشاركة في البطولة ذاتها.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- مصر، 8 مباريات، 20 نقطة

2- بوركينا فاسو، 8 مباريات، 15 نقطة

3- سيراليون، 8 مباريات، 12 نقطة

4- غينيا بيساو، 8 مباريات، 10 نقاط

5- إثيوبيا، 8 مباريات، 6 نقاط

6- جيبوتي، 8 مباريات، نقطة وحيدة

