مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

- -
02:00

كولومبيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

السعودية - شباب

- -
02:00

النرويج - شباب

جميع المباريات

إعلان

"على طريقة القمة".. احتفال خاص من مان سيتي بهدف هالاند في مرمى برينتفورد

كتب : يوسف محمد سعيد

11:31 م 05/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هالاند وياسين بونو
  • عرض 10 صورة
    هالاند من مباراة الهلال
  • عرض 10 صورة
    هالاند وبونو
  • عرض 10 صورة
    إيرلنج هالاند 1
  • عرض 10 صورة
    إيرلنج هالاند
  • عرض 10 صورة
    احتفال هالاند بهدفه في مرمى يوفنتوس
  • عرض 10 صورة
    هالاند لاعب مان سيتي
  • عرض 10 صورة
    هالاند عقب إهدار إحدى الكرات (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    هالاند

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفى الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بهدف نجم الفريق إيرلينج هالاند اليوم، في مرمى برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

وقاد هالاند مان سيتي اليوم الأحد، لتحقيق الفوز على حساب مانشستر سيتي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة بالبريمرليج، بهدف دون مقابل أحرزه النجم النرويجي.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على "فيس بوك"، صورة للنجم النرويجي، وكتب عليها: "أيها الناس المكنة، آسفين المكنة على طول بطلع قماش".

وجاء احتفال الحساب الرسمي لمان سيتي بتألق هالاند، على طريقة تعليق أيمن الكاشف على هدف محمود تريزيجيه لاعب الأهلي في مرمى الزمالك، حينما قال: "أيها الناس المكنة طلعت قماش".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد حقق الفوز على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، في الجولة التاسعة بالمسابقة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

اقرأ أيضًا:

ماذا يعني انسحاب منار سعيد من انتخابات الأهلي .. وما تأثيره على قائمة محمود الخطيب ؟

"بعتذر ليك ولأخوك بس مترجعش تزعل".. شوبير يوجه رسالة جديدة لعمرو زكي

"تزوّج فنانة شهيرة".. من هو سمير محمد علي نجم الزمالك السابق الذي تُوفيّ اليوم ؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيرلنج هالاند الدوري الإنجليزي مان سيتي وبرينتفورد مباراة مانشستر سيتي الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد من "الآثار" حول سرقة لوحة أثرية من منطقة سقارة
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل