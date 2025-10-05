احتفى الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بهدف نجم الفريق إيرلينج هالاند اليوم، في مرمى برينتفورد بالدوري الإنجليزي.

وقاد هالاند مان سيتي اليوم الأحد، لتحقيق الفوز على حساب مانشستر سيتي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة بالبريمرليج، بهدف دون مقابل أحرزه النجم النرويجي.

ونشر الحساب الرسمي للسيتي على "فيس بوك"، صورة للنجم النرويجي، وكتب عليها: "أيها الناس المكنة، آسفين المكنة على طول بطلع قماش".

وجاء احتفال الحساب الرسمي لمان سيتي بتألق هالاند، على طريقة تعليق أيمن الكاشف على هدف محمود تريزيجيه لاعب الأهلي في مرمى الزمالك، حينما قال: "أيها الناس المكنة طلعت قماش".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد حقق الفوز على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، في الجولة التاسعة بالمسابقة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

