لافتة إنسانية من لاعبي برشلونة تجاه المصري سيف الدرع

كتب : هند عواد

10:43 ص 03/10/2025
منح لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بنادي برشلونة، زميلهم في الفريق المصري سيف الدرع، حق رفع كأس بطولة العالم، المقامة في مصر.

وتوج فريق كرة اليد بنادي برشلونة، الذي يضم المصري سيف الدرع، بلقب كأس العالم "السوبر جلوب"، بعد الفوز على فيزبريم المجري بنتيجة 31-30.

واستضافت مصر بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر، بمشاركة الأهلي والزمالك، اللذين حصدا المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

