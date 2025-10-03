مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

2 1
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

3 فئات تذاكر.. والدة لامين يامال تنظم أمسية مدفوعة للعشاء.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

02:16 ص 03/10/2025

والدة لامين يامال

كتب- محمد عبدالهادي:

في خطوة مفاجئة، قررت شيلا إيبانا، والدة النجم الشاب لامين يامال لاعب برشلونة، الخروج من دائرة الخصوصية التي لطالما تمسّكت بها، عبر مشاركتها في فعالية عامة نادرة تنظمها شركة JEN C Events، والمقرر إقامتها يوم 7 نوفمبر المقبل بفندق "نوبو" في لندن.

الحدث، الذي يحمل طابعًا حصريًا، يتضمن عشاءً فاخرًا بحضور إيبانا شخصيًا، ويمنح المشاركين فرصة لقاء والتقاط صور معها، في أمسية وصفتها الجهة المنظمة بأنها "فرصة لا تتكرر للتعرّف على والدة أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

وبحسب التفاصيل، قُسمت تذاكر الحفل إلى ثلاث فئات، تبدأ من 150 يورو وتصل إلى 800 يورو، تتضمن امتيازات إضافية وصورة شخصية مع إيبانا. وتستهدف الفعالية جمهورًا بالغًا فقط (فوق 18 عامًا)، بطاقة استيعابية تصل إلى 400 شخص.

ويبدأ برنامج الحفل بكوكتيل ترحيبي الساعة السابعة مساءً، يليه العشاء في السابعة والنصف، قبل أن تنطلق فقرة الموسيقى والرقص مع منسق أغاني من التاسعة حتى الحادية عشرة مساءً.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيلا إيبانا لامين يامال والدة لامين يامال برشلونة

