شركة وجبات سريعة تسخر من أداء لامين يامال في الكلاسيكو

كتب : محمد القرش

09:12 م 28/10/2025
    مشادة بين لامين يامال وكارفاخال
    مشادة بين لامين يامال وفينيسيوس (1)
    مشادة بين لامين يامال وكورتوا
    لامين يامال
    لامين يامال
    احتفال لامين يامال بالنظارات الشمسية
    لامين يامال (3)
    لامين يامال (1)
    لامين يامال (2)

لم يمضِ سوى يومين على مباراة الكلاسيكو الذي أقيم في سانتياجو برنابيو، لذا لا تزال ردود الفعل الساخرة تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحقق ريال مدريد الفوز نظيره برشلونة بثنائية مقابل هدف، في مباراة شهدت العديد من الأحداث المثيرة منذ بدايتها حتى نهايتها، حيث لم يقدم لامين يامال نجم البارسا الأداء المطلوب منه والمعتاد.

واستغلت شركة كنتاكي هذا الأمر للسخرية على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي تغريدة مثيرة للجدل، قارنت شركة الوجبات السريعة تقييم المهاجم (3.9) بسعر قائمة كنتاكي المميزة (3.99 يورو)، وعلق على الصورة: "على الأقل القائمة لا تخذلك".

وتعرض النجم الإسباني إلى الكثير من المناوشات والسخرية عقب أحداث مباراة الكلاسيكو، حيث دخل في مشادة كلامية من داني كارفاخال وتيبو كورتوا وفينيسيوس جونيور.

وجاء ذلك عقب تصريحاته المثير للجدل قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لامين يامال يامال الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة فينيسيوس كورتوا

