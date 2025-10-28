مدرب ويجان السابق يروي موقفًا طريفا مع عمرو زكي: "كان مجنونًا كالحصان"

روي ستيف بروس، مدرب نادي ويجان السابق، واحدة من أغرب المواقف التي عاشها في مسيرته التدريبية مع المهاجم المصري عمرو زكي.

وقال بروس خلال بودكاست مع سكولز:"هناك لاعب مصري دربته من قبل، اسمه زكي، كان مجنونًا مثل الحصان! كنا في إجازة، وكان موعد العودة محددًا للجميع يوم الثلاثاء، لكنه لم يعد إلا يوم الجمعة، سألته عن السبب، فنظر إليّ بابتسامة وقال: زكي كان يحتاج إلى إجازة!".

وتابع:" أخبرته وقتها أننا سنواجه ليفربول في الأنفيلد، وأنه خارج حساباتي للمباراة، لكنه عندما وصل إلى باب المكتب تذكرت أنني لا أملك أي مهاجم غيره، فاضطررت للتراجع وضمّه لقائمة الفريق".

وأضاف ستيف بروس:" بدأت المباراة، وبعد دقيقتين فقط قطع الكرة من المدافع وسجل هدفًا، ثم بعد دقائق أضاف هدفًا آخر بركلة خلفية مزدوجة مذهلة، وأنهينا الشوط الأول متقدمين 2-0 بفضله".

واختتم:" عندما دخلنا غرفة الملابس، التفت إليّ وقال بثقة: أنظر.. أنظر! أخبرتك أنني كنت بحاجة إلى إجازة!".

