بمشاركة أكرم توفيق.. الشمال القطري يفوز على الغرافة في الدوري القطري

كتب : مصراوي

10:40 ص 28/10/2025

أكرم توفيق بمباراة الشمال والغرافة

كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق الشمال بهدفٍ دون رد على نظيره الغرافة، بمشاركة أكرم توفيق أساسياً، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري القطري.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب الجزائري عبد الصمد أبو ناصر في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يحتل الشمال القطري المركز السابع بجدول ترتيب كأس قطر برصيد 8 نقاط، بينما تجمد رصيد الغرافة عند نقطة واحدة ليحتل المركز التاسع عشر.

ولم يشارك التونسي فرجاني ساسي، نجم الزمالك السابق ولاعب الغرافة الحالي، في المباراة، كما لم يكن ضمن قائمة البدلاء.

يُذكر أن أكرم توفيق انتقل إلى صفوف الشمال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من الأهلي، عقب انتهاء عقده مع القلعة الحمراء، ووقّع عقداً يمتد لثلاثة مواسم مع الشمال القطري.

