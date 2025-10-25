وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، التي أقيمت في بوروندي، يوم السبت الماضي، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويغيب عن المارد الأحمر في مباراة اليوم، قائد الفريق محمد الشناوي، الذي تم استبعاده من المباراة، بسبب شعوره بحالة من الإجهاد.

ويسعى النادي الأهلي، إلى مواصلة نغمة الانتصارات تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق ياس توروب، الذي تولى القيادة الفنية في بداية أكتوبر الجاري.

ونجح توروب، في قيادة النادي الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب على إيجل نوار، بهدف دون مقابل، ثم قاد الفريق للفوز على حساب الاتحاد في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

عضو جديد ينتظر الانضمام للجهاز الفني لفيريرا بالزمالك

نجم بتروجت: إذا انتقلت للأهلي سأقدم أفضل ما لديّ.. وتشبيهي بعلي معلول يسعدني