دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز بالزي البديل "الأخضر" في مواجهة التأمين

عقد الاجتماع الفني لمباراة التأمين الأثيوبي ونادي بيراميدز في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت بأحد فنادق التجمع الخامس.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري الأبطال بين بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حبث تقام المواجهة الأولى يوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السابعة مساء.

وتقرر أن يرتدي فريق بيراميدز الضيف في اللقاء زيه البديل الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى البرتقالي الكامل.

ويظهر التأمين الأثيوبي صاحب الأرض في المباراة بالزي الأساسي الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل.

