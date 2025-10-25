مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
20:00

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

1 2
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

2 0
19:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإيطالي

نابولي

3 1
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز بالزي البديل "الأخضر" في مواجهة التأمين

كتب : محمد القرش

05:47 م 25/10/2025

احتفال بيراميدز (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الاجتماع الفني لمباراة التأمين الأثيوبي ونادي بيراميدز في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت بأحد فنادق التجمع الخامس.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري الأبطال بين بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حبث تقام المواجهة الأولى يوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السابعة مساء.

وتقرر أن يرتدي فريق بيراميدز الضيف في اللقاء زيه البديل الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى البرتقالي الكامل.

ويظهر التأمين الأثيوبي صاحب الأرض في المباراة بالزي الأساسي الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل.

اقرأ أيضًا:

"بيان رسمي من النادي".. أول تعليق من جون إدوارد على هجوم جماهير الزمالك عليه

هدف أشرف بن شرقي في الاتحاد يحقق جائزة الأفضل بالدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز دوري أبطال أفريقيا التأمين الأثيوبي بيراميدز ضد التأمين الأثيوبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد إيجل نوار.. دوري أبطال أفريقيا
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية "وطن السلام" في مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية
أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني- اضغط للتفاصيل
بالأرقام.. كيف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟