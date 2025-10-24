مباريات الأمس
أول قرار من فيريرا بعد الفوز على ديكيداها في الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

10:19 م 24/10/2025

يانيك فيريرا

قرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواصلة التدريبات صباح غدٍ السبت على ستاد الكلية الحربية، وذلك عقب حسم التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي، المقرر إقامتها يوم 30 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفارس الأبيض حقق الفوز على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ستاد السلام، ضمن لقاء الإياب، ليتأهل الفريق الأبيض إلى دور المجموعات، بعدما سبق له الفوز في مباراة الذهاب بستة أهداف دون مقابل.

