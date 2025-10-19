مباريات الأمس
شاهد هدف مانشستر يونايتد في مرمى ليفربول

كتب - محمد عبد السلام:

06:57 م 19/10/2025
نجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدف مبكر خلال أول دقيقتين في مرمى ليفربول بالمباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.

وسجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب بريان مبيومو في الدقيقة 2 من زمن الشوط الأول ليمنح التقدم لليونايتد.

وحال استمرار المباراة بتقدم مانشستر يونايتد سيرفع رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة ليحتل المركز الرابع.

يذكر أن مانشستر يونايتد لم يفز على ليفربول في ملعب الأنفيلد منذ عام 2016.

