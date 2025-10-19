شاهد هدف مانشستر يونايتد في مرمى ليفربول
كتب - محمد عبد السلام:





نجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدف مبكر خلال أول دقيقتين في مرمى ليفربول بالمباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.
وسجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب بريان مبيومو في الدقيقة 2 من زمن الشوط الأول ليمنح التقدم لليونايتد.
وحال استمرار المباراة بتقدم مانشستر يونايتد سيرفع رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة ليحتل المركز الرابع.
يذكر أن مانشستر يونايتد لم يفز على ليفربول في ملعب الأنفيلد منذ عام 2016.
تشتعل القمة مبكرًا في آنفيلد! 🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2025
مانشستر يونايتد يتقدم على ليفربول بهدف منذ الدقيقة الثانية من عمر المباراة! ⚽️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربل_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/qTYThRi1LL