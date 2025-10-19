واصل فريق بيراميدز حصد الألقاب القارية المختلفة، بعدما حقق الفوز أمس على حساب نهضة بركان المغربي، بهدف دون مقابل في نهائي السوبر الأفريقي.

وضم بيراميدز لقب كأس السوبر الأفريقي إلى خزائن ألقابه، التي بدأت تتزايد في الفترة الماضية، بعدما حقق لقب السوبر الأفريقي أمس للمرة الأولى في تاريخه.

ورفع بيراميدز عدد ألقابه القارية بعد الفوز ببطولة السوبر، إلى اللقب رقد 3، بعدما توج بلقبين من قبل، هما لقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس القارات الثلاث آسيا، أفريقيا والمحيط الهادئ.

ومع حصد بيراميدز للعديد من الألقاب القارية، بدأت خزائنه تنتعش بالكثير من الأموال، كان آخرها الحصول على مبلغ 500 ألف دولار، بعد الفوز أمس على نهضة بركان وحصد السوبر.

وحصد بيراميدز على قيمة مادية وصلت إلى 6.5 مليون دولار، بعدما توج بثلاثة ألقاب قارية، حيث حصد مبلغ 4 مليون دولار بعد التتويج بدوري الأبطال الموسم الماضي.

وفي المقابل، حصد فريق بيراميدز مبلغ 2 مليون دولار، بعد التتويج بلقب بطل القارات الثلاث على حساب فريق أهلي جدة السعودي، بالإضافة إلى 500 ألف دولار بعد الفوز على حساب نهضة بركان أمس.

