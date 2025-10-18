أول تعليق من فيريرا بعد فوز الزمالك على ديكيداها بالكونفدرالية

استهل الدنماركي ياس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مشواره مع الفريق اليوم السبت، بمواجهة نظيره إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن توروب، من قيادة المارد الأحمر لتحقيق الفوز اليوم على حساب إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وتشبه بداية ياس توروب مع الأهلي، بداية الثنائي السويسري مارسيل كولر ورينيه فايلر، الثنائي الذي تولى تدريب المارد الأحمر من قبل، وتمكنا من افتتاح مبارياتهما بدوري الأبطال بالفوز أيضًا.

وكان السويسري رينيه فايرل مدرب الأهلي السابق، خاض أول مباراة له على رأس القيادة الفنية للفريق، أمام فريق كانو سبورت الغيني، في ذهاب دور ال 32 في مباراة أقيمت خارج مصر، تمكن الأحمر من تحقيق الفوز في المباراة، بهدفين دون مقابل.

وخلال هذه النسخة من البطولة موسم 2019-2020، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز باللقب، إلا أن المدرب الذي أنهى الموسم مع الفريق آنذاك هو بيتسو موسيماني.

وتكرر الأمر للمرة الثانية في نسخة البطولة موسم 2022-2023، حينما تولى السويسري كولر، تدريب الأهلي، كانت مباراته الأولى أمام الاتحاد المنستيري التونسي، انتهى اللقاء آنذاك لصالح المارد الأحمر بهدف دون رد.

ويذكر أن بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز باللقب فيها أيضًا، وهو ما يطمح إليه توروب في الموسم الحالي، بعدما بدأ بداية تشبه الثنائي في البطولة القارية بشكل كبير.

