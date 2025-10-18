تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي
كتب : محمد القرش
فريق بيراميدز
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي لمواجهة نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي 2024/25.
تشكيل بيراميدز
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.
خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكارتي - بلاتي تورية.
خط الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - أحمد عاطف قطة.
ويجلس على دكة البدلاء: علي جبر - أحمد توفيق - محمود عبد الحفيظ - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - محمود جاد - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو.
ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت،على ملعب 30 يونيو.
