كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

0 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

كتب : محمد القرش

07:03 م 18/10/2025

فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي لمواجهة نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي 2024/25.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكارتي - بلاتي تورية.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - أحمد عاطف قطة.

ويجلس على دكة البدلاء: علي جبر - أحمد توفيق - محمود عبد الحفيظ - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - محمود جاد - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت،على ملعب 30 يونيو.

بعد تراجع مستواه.. مدرب إنجلترا السابق يكشف قرار السير فيرجسون بشأن عقد صلاح

"يمكنه أن يأخذ أعضائك".. إعترافات قوية من لاعب تشيلسي بشأن دييجو كوستا

