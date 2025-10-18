تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي لمواجهة نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي 2024/25.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكارتي - بلاتي تورية.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - أحمد عاطف قطة.

ويجلس على دكة البدلاء: علي جبر - أحمد توفيق - محمود عبد الحفيظ - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - محمود جاد - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت،على ملعب 30 يونيو.

