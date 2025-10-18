باسم مرسي لمصراوي: "أتمنى العودة من جديد عن طريق المجدي الليبي"

ماذا فعل الزمالك في بداية مشواره بالكونفدرالية الأفريقية آخر موسمين؟

كشف باسم مرسي لاعب الزمالك السابق المنضم حديثا إلى المجد الليبي، في صفقة انتقال حر، كواليس إتمام الصفقة.

وقال باسم مرسي في تصريحات خاصة لمصراوي: "وقعت للمجد الليبي، لمدة موسم واحد، وطموحي أن أكون إضافة قوية للفريق والصعود للسداسي".

وأضاف: "وكيلي طارق عبد ربه بذل مجهودا كبيرا معي وأتمنى أن تكون التجربة قوية ومميزة وأن أعود من جديد عن طريق المجد، سعيد بهذه الخطوة للغاية".

وأعلن نادي المجد الليبي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق باسم مرسي.

ونشر نادي المجد عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مساء يوم أمس الجمعة لبعض أهداف باسم مرسي مذيلاً إياها بتعليق:"رحبوا معانا.. بالمهاجم الدولي المصري باسم مرسي قادمًا من بلد الأهرامات لكتابة فصل جديد من التألق والإبداع مع نادي المجد".