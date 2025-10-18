مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

- -
20:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية

ديكيداها

- -
19:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

باسم مرسي لمصراوي: "أتمنى العودة من جديد عن طريق المجدي الليبي"

كتب : هند عواد

02:57 م 18/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    باسم مرسي
  • عرض 11 صورة
    باسم مرسي لاعب الزمالك وسموحة السابق
  • عرض 11 صورة
    باسم مرسي لاعب سموحة السابق
  • عرض 11 صورة
    باسم مرسي
  • عرض 11 صورة
    وشارك باسم مرسي لاعب الإسماعيلي جماهير اطلاله له.
  • عرض 11 صورة
    باسم مرسي مهاجم سيراميكا
  • عرض 11 صورة
    باسم مرسي أمام الزمالك
  • عرض 11 صورة
    باسم مرسي
  • عرض 11 صورة
    باسم مرسي مهاجم الزمالك
  • عرض 11 صورة
    باسم مرسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف باسم مرسي لاعب الزمالك السابق المنضم حديثا إلى المجد الليبي، في صفقة انتقال حر، كواليس إتمام الصفقة.

وقال باسم مرسي في تصريحات خاصة لمصراوي: "وقعت للمجد الليبي، لمدة موسم واحد، وطموحي أن أكون إضافة قوية للفريق والصعود للسداسي".

وأضاف: "وكيلي طارق عبد ربه بذل مجهودا كبيرا معي وأتمنى أن تكون التجربة قوية ومميزة وأن أعود من جديد عن طريق المجد، سعيد بهذه الخطوة للغاية".

وأعلن نادي المجد الليبي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق باسم مرسي.

ونشر نادي المجد عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مساء يوم أمس الجمعة لبعض أهداف باسم مرسي مذيلاً إياها بتعليق:"رحبوا معانا.. بالمهاجم الدولي المصري باسم مرسي قادمًا من بلد الأهرامات لكتابة فصل جديد من التألق والإبداع مع نادي المجد".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باسم مرسي المجد الليبي الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- ايجل نوار و الأهلي .. لحظة بلحظة
- هل ترتفع أسعار فواتير الكهرباء؟.. الوزير يُجيب عبر مصراوي