ماذا فعل الزمالك في بداية مشواره بالكونفدرالية الأفريقية آخر موسمين؟

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026، مساء اليوم، عندما يواجه ديكيدياها الصومالي، في دور الـ32 من المسابقة.

ويواجه الزمالك ديكيدياها الصومالي، في السادسة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية للنسخة الثالثة على التوالي، وذلك للمواسم التالية، 2023-2024، 2024-2025، 2025-2026.

واستهل الزمالك مشواره في الكونفدرالية الأفريقي نسخة 2023-2024، النسخة التي توج بها الأبيض لاحقا، بالهزيمة من أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 2-0، قبل أن يفوز في مباراة الإياب بنتيجة 4-1.

وفي النسخة الماضي من البطولة، بدأ الزمالك مشواره بالفوز على الشرطة الكيني، بهدف نظيف، وعزز تلك النتيجة في مباراة العودة، بالفوز بنتيجة 2-1، لكنه ودع البطولة من دور ربع النهائي.