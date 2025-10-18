مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

- -
20:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية

ديكيداها

- -
18:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

ماذا فعل الزمالك في بداية مشواره بالكونفدرالية الأفريقية آخر موسمين؟

كتب : هند عواد

07:06 ص 18/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نهضة بركان المغربي من نهائي الكونفدرالية الأفريقية ضد الزمالك (2)
  • عرض 9 صورة
    تتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية (3)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (1)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (2)
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك يتوج بالكونفدرالية الإفريقية
  • عرض 9 صورة
    الزمالك يتوج بكأس الكونفدرالية
  • عرض 9 صورة
    مباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي كأس الكونفدرالية
  • عرض 9 صورة
    تتويج الزمالك بالكونفدرالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026، مساء اليوم، عندما يواجه ديكيدياها الصومالي، في دور الـ32 من المسابقة.

ويواجه الزمالك ديكيدياها الصومالي، في السادسة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية للنسخة الثالثة على التوالي، وذلك للمواسم التالية، 2023-2024، 2024-2025، 2025-2026.

واستهل الزمالك مشواره في الكونفدرالية الأفريقي نسخة 2023-2024، النسخة التي توج بها الأبيض لاحقا، بالهزيمة من أرتا سولار الجيبوتي، بنتيجة 2-0، قبل أن يفوز في مباراة الإياب بنتيجة 4-1.

وفي النسخة الماضي من البطولة، بدأ الزمالك مشواره بالفوز على الشرطة الكيني، بهدف نظيف، وعزز تلك النتيجة في مباراة العودة، بالفوز بنتيجة 2-1، لكنه ودع البطولة من دور ربع النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الكونفدرالية الأفريقية الزمالك وديكيداها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان