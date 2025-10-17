مباريات الأمس
الدوري المصري

غزل المحلة

1 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

إنبي

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

0 0
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

يورتشيتش يتحدث عن مواجهة نهضة بركان وموقفه من رفض رمضان صبحي

كتب - نهى خورشيد

07:37 م 17/10/2025

كرونسلاف يورتشيتش

تحدث الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بنهضة بركان المغربي غداً السبت، على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وقال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء الجمعة:"الفريق اكتمل صفوفه قبل يومين فقط، لكننا جاهزون تماماً للسوبر، فنحن أبطال إفريقيا ونصف العالم وهدفنا الآن هو إضافة بطولة جديدة إلى خزائن نادي بيراميدز".

وأضاف المدرب الكرواتي أن المباراة أمام نهضة بركان ستكون قوية وصعبة نظراً لما يمتلكه المنافس من خبرات وعناصر مميزة، ورغم ذلك يدخل بيراميدز -اللقاء بعقلية البطل، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يعمل منذ توليه المهمة على تغيير هوية الفريق ودوافعه، وجعل الفوز بالألقاب هدف دائم للنادي.

وفيما يتعلق بالحديث عن لاعبين بعينهم، قال:"أهم شيء بالنسبة له هي الجماعية حتى في ظل الغيابات، أثبت الفريق قدرته على التتويج في نهائيات كبرى، وسنقاتل لتكرار ذلك أمام نهضة بركان".

ونفى يورتشيتش أنباء رفضه وجود بعض اللاعبين في الفريق وعلى رأسهم رمضان صبحي، موضحاً أن كل من يتواجد في القائمة هو عنصر مهم وفعال، وأن غياب البعض مؤخراً جاء لأسباب تتعلق بالإصابة فقط.

وأتم يورتشيتش تصريحاته بتوجيه دعوة إلى الجماهير المصرية قبل اللقاء :"نحترم جميع المنافسين، لكننا نؤمن بأننا الأبطال ونسعى للاستمرار في القمة، الجماهير ستحظى بمتعة كبيرة خلال المباراة، وسنحتفل معاً باللقب القاري بإذن الله".

