منتخب اليابان يسجل رقما تاريخيا بعد الفوز على البرازيل وديا

حقق المنتخب الياباني الفوز وديا اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، على حساب نظيره البرازيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبفوز اليابان اليوم على حساب البرازيل، نجح المنتخب الياباني في تحقيق أول فوز في تاريخه على حساب المنتخب البرازيلي، في مختلف المسابقات والمنافسات التي جمعت بينهما.

وتواجه المنتخب الياباني مع منتخب البرازيلي، في 13 مباريات من قبل، تمكن راقصي السامبا، من تحقيق الفوز في 11 مباراة وحضر التعادل في مباراتين، لتسجل مباراة اليوم الفوز الأول لليابان على البرازيل.

وخلال الـ 13 مباراة السابقة، التي جمعت بين المنتخب البرازيلي واليابان، تمكن لاعبي البرازيل من تسجيل 35 هدفا، فيما تلقت شباكهم 5 أهداف فقط.

