تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

3 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

0 0
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

منتخب اليابان يسجل رقما تاريخيا بعد الفوز على البرازيل وديا

كتب - يوسف محمد:

07:09 م 14/10/2025
حقق المنتخب الياباني الفوز وديا اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر الجاري، على حساب نظيره البرازيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبفوز اليابان اليوم على حساب البرازيل، نجح المنتخب الياباني في تحقيق أول فوز في تاريخه على حساب المنتخب البرازيلي، في مختلف المسابقات والمنافسات التي جمعت بينهما.

وتواجه المنتخب الياباني مع منتخب البرازيلي، في 13 مباريات من قبل، تمكن راقصي السامبا، من تحقيق الفوز في 11 مباراة وحضر التعادل في مباراتين، لتسجل مباراة اليوم الفوز الأول لليابان على البرازيل.

وخلال الـ 13 مباراة السابقة، التي جمعت بين المنتخب البرازيلي واليابان، تمكن لاعبي البرازيل من تسجيل 35 هدفا، فيما تلقت شباكهم 5 أهداف فقط.

