مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

"دون هزيمة وصلاح الهداف".. تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو قبل مباراة الأحد

كتب - يوسف محمد:

01:42 ص 10/10/2025
  • عرض 13 صورة
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح
    منتخب مصر (4)_9
    منتخب مصر (3)_8
    منتخب مصر (2)_7
    منتخب مصر (1)_6
    منتخب مصر (4)
    منتخب مصر (3)

يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضمن المنتخب الوطني الصعود، إلى النسخة المقبلة من كأس العالم 2026، بعد الفوز على جيبوتي أول أمس الأربعاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

ويستضيف منتخب مصر غينيا بيساو، يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يغلب الطابع الاحتفالي، على مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني يوم الأحد، خاصة بعد ضمان الفراعنة التأهل للمونديال، عقب الفوز على جيبوتي يوم الأربعاء الماضي بالتصفيات.

تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو

وتعد مباراة الأحد المقبل، هى المباراة الثالثة التي تجمع بين الفراعنة وغينيا بيساو، حيث سبق وتواجها معا في مباراتين من قبل، بمختلف البطولات.

وخلال المباراتين السابقتين، تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في مباراة وحيدة، وحضر التعادل في آخرى ولم يتلقى الفراعنة أي هزيمة أمام منتخب غينيا.

وسجل لاعبو المنتخب الوطني في مرمى غينيا بيساو هدفين، وتلقت شباكهم هدف وحيد.

ويحتل النجم المصري قائد المنتخب الوطني محمد صلاح صدارة هدافي مباريات المنتخبين معا، برصيد هدفين.

وكانت أول مباراة جمعت بين الفراعنة وغينيا بيساو، هى المباراة التي جمعت بينهما في أمم أفريقيا 2022، وانتهت لصالح الفراعنة بهدف دون مقابل.

والمباراة الثانية، التي جمعت بين منتخب مصر وغينيا بيساو، هى مباراة الذهاب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

منتخب مصر مصر وغينيا بيساو موعد مباراة مصر وغينيا بيساو تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو محمد صلاح

