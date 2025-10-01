مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

0 2
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

- -
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

أرني سلوت يكشف سر بقاء محمد صلاح على مقاعد البدلاء في لقاء جالطة سراي

كتب : هند عواد

11:46 ص 01/10/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (8)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (7)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (6)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (2)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (3)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح من مباراة جالطة سراي (5)

كشف الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، سبب الإبقاء على محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "كان الأمر مخيبًا للآمال، لأننا نلعب كرة القدم للفوز، وهذا ما لم نفعله. بالنسبة لي، كانت خسارة مختلفة عن خسارتنا أمام كريستال بالاس، لأن أداءنا كان أفضل بكثير، خاصةً في الشوط الأول، والذي ربما كان مختلفًا عن مباراة بالاس. وفي الشوط الثاني، أصبح الإبداع أصعب فأصعب علينا. أولًا، لأنهم كانوا يقاتلون بكل ما أوتوا من قوة، لذا يجب أن نشيد بهم، وثانيًا، لأننا بالكاد لعبنا في الشوط الثاني، أعني بـ "بالكاد لعبنا" أن الكرة كانت بالكاد في اللعب".

وأضاف: "الأمر صعب. قد تكون هناك أسباب عديدة لارتكاب لاعب ما خطأً في التمريرة أو هفوة. ما تراه، وأعتقد أنني شرحته مرارًا وتكرارًا، هو أن بعض لاعبي فريقنا غابوا عن فترة ما قبل الموسم، لذا لا يمكننا إشراكهم في كل مباراة. حسنًا، يمكنك ذلك، لكن هذا قد يُعرّض اللاعبين لخطر الإصابة. لقد شهدنا هذا الأمر أكثر فأكثر لأن المتطلبات تزداد باستمرار، وإذا زادت، يجب إعداد اللاعبين لها. هذا يعني أنني لا أرغب دائمًا في تغيير التشكيلة، ولكن أحيانًا أحتاج إلى ذلك لأن اللاعب لا يكون مستعدًا للعب ثلاث مرات لمدة 90 دقيقة خلال سبعة أو ثمانية أيام".

وواصل: "لعب جيريمي كثيرًا كظهير أو جناح أيمن في باير ليفركوزن. لعب هناك معنا في فترة ما قبل الموسم. إنه من اللاعبين القادرين على تعويض محمد صلاح في هذا المركز. لا أرى الكثيرين غيره يستطيعون اللعب في هذا المركز المفضل لديهم، وأعتقد أنه من مراكز جيريمي المفضلة. يلعب هناك دائمًا مع المنتخب الوطن".

واختتم عن سر استبعاد صلاح: "كونور غاب كثيرًا في فترة ما قبل الموسم. هذا يعني أيضًا أنه لا يستطيع لعب كل مباراة، لذا عليك أن تفكر في أي مباراة تناسب كل لاعب. لقد لعب محمد صلاح دقائق كثيرة بالفعل، لذلك قررنا اللعب بهذه الطريقة اليوم، وكنت سعيدًا جدًا في الشوط الأول".

"عاري وبيرقص".. شيكو بانزا يثير غضب جماهير الزمالك (فيديو)

ماذا قدم محمد صلاح في هزيمة ليفربول من جالطة سراي؟

محمد صلاح ليفربول ليفربول وجالطة سراي

