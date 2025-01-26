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"لاعب الزمالك بينهم".. الاتحاد الأفريقي يكشف أفضل أهداف الجولة السادسة بالكونفدرالية (فيديو)

04:53 م الأحد 26 يناير 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت حسابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن أفضل الأهداف بالجولة السادسة من النسخة الجارية من كأس الكونفدرالية.

وتواجد بين الأهداف المنشورة الهدف الذي سجله لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري في مرمى إنيمبا النيجري.

أفضل أهداف الجولة السادسة بالكونفدرالية:

- هدف فراس السكوحي (الصفاقسي الرياضي)، أمام برافوس دو ماكيس.

- هدف دينيس كيبو (سيمبا) أمام شباب قسنطينة.

- هدف سيف الدين الجزيري (الزمالك) أمام إنيمبا.

- هدف سلستين إكو (أسيك أبيدجان) أمام أورابا يونايتد.

- هدف داوودا دياراسوبا (أسيك أبيدجان) أمام أورابا يونياتد.

نتيجة مباراة الزمالك وإنيمبا

وكان الزمالك قد فاز بثلاثية مقابل هدف على نظيره إنيمبا خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي.

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سيف الدين الجزيري الزمالك في الكونفدرالية الكونفدرالية أفضل أهداف الكونفدرالية
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