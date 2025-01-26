"بحضور مرموش".. مانشستر سيتي يعلن تفاصيل حفله الترحيبي بالصفقات الجديدة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تفاصيل الحفل الترحيبي بالصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صفقات مانشستر سيتي الشتوية

نادي مانشستر سيتي قد أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية مع النجم المصري عمر مرموش قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني و فيتور ريس قادماً من بالميراس البرازيلي وعبد القادر خوسانوف من لانس الفرنسي.

تفاصيل حفل مانشستر سيتي الترحيبي بالصفقات

وأوضح مانشستر سيتي أن الحفل سيُقام قبل مباراة كلوب بروج البلجيكي مساء يوم الأربعاء المقبل في ختام منافسات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ الحفل عند السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على أن يتحدث اللاعبون على المنصة في تمام الساعة 7:50 مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن ينتهي الحفل في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأتم نادي مانشستر سيتي بيانه بالتنويه إلى أن الحفل الترحيبي سيكون خارج ملعب الاتحاد مجانا لجميع الجماهير.

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