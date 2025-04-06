جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة أكثر من مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كما تشهد مباراة اليوم الأحد، إقامة مباراة بين الزمالك ومودرن سبورت، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الأحد كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

فولهام ضد ليفربول، 3 عصرا، "بي إن سبورتس 1".

برينتفورد ضد تشيلسي، 3 عصرا، "بي إن سبورتس 2".

توتنهام ضد ساوثهامبتون، 3 عصرا، "بي إن سبورت إكسترا 1".

مانشستر سيتي ضد مان يونايتد، 5.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم

لاس بالماس ضد ريال سوسيداد، 2 ظهرا، "بي إن سبورتس 3".

إشبيلية ضد أتليتكو مدريد، 4.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 3".

بلد الوليد ضد خيتافي، 6.30 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

فياريال ضد أتليتك بلباو، 9 مساءً، "بي إن سبورتس 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ليتشي ضد فينيسيا، 12.30 مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم بريميوم 1".

إمبولي ضد كالياري، 3 عصرا، "أبو ظبي الرياضية بريميوم بريميوم 2".

تورينو ضد هيلاس فيرونا، 3 عصرا، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

أتالانتا ضد لاتسيو، 6 مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

روما ضد يوفنتوس، 8.45 دقيقة مساءً، "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

شانت باولي ضد بروسيا مونسنجلادباخ، 3.30 مساءً، "بي إن سبورتس 5".

يونيون برلين ضد فولفسبورج، 5.30 مساءً، "بي إن سبورتس 2".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

لانش ضد سانت إيتيان، 3 عصرا، "بي إن سبورتس 4".

رين ضد أوكسير، 5.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 1".

ستاد ريمس ضد ستراسبورج، 5.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 4".

مونبلييه ضد لوهافر، 5.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 2".

مارسيليا ضد تولوز، 8.45 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 4"ز

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

الفيحاء ضد الفتح، 4.25 دقيقة مساءً، "SSC Sports 1".

الرائد ضد الخليج، 6 مساءً، "SSC Sports Extra".

الوحدة ضد الشباب، 8 مساءً، "SSC Sports 1".

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم

بتروجيت ضد الجونة، 4 مساءً، "أون سبورت 2".

الزمالك ضد مودرن سبورت، 7 مساءً، "أون سبورت 1".