لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد

2 5
21:00

برشلونة

الكونفيدرالية الإفريقية

بلاك بولز

1 3
18:00

الزمالك

كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال

1 1
17:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

11:27 م الأحد 12 يناير 2025

بمشاركة الريال وبرشلونة.. الاتحاد الإسباني يعلن مو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

واجه ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم الاحد 12 يناير، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة على نظيره ريال مدريد بنتيجة (5 ـ 2) في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل الهدف الأول كيليان مبابي لصالح ريال مدريد فى الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الأول لصالح برشلونة بقدم لامين يامال في الدقيقة الـ22، وجاء الهدف الثاني لبرشلونة بقدم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ36.

وأضاف رافينيا دياز الهدف الثالث للبرسا في الدقيقة 39 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الرابع في شباك الريال في الدقيقة 10+45 بقدم أليخاندرو بالدي، وأضاف رافينيا الهدف الخامس في الدقيقة 48، وقلص رودريجو النتيجة للريال في الدقيقة 60.

يُذكر أن برشلونة توج بكأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة برشلونه وريال مدريد أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
باريس سان جيرمان يتقدم بثنائية علي سانت إيتيان في الشوط الأول

إعلان

إعلان