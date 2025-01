أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

كتب ـ محمد الميموني:

واجه ريال مدريد نظيره برشلونة اليوم الاحد 12 يناير، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة على نظيره ريال مدريد بنتيجة (5 ـ 2) في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وسجل الهدف الأول كيليان مبابي لصالح ريال مدريد فى الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الأول لصالح برشلونة بقدم لامين يامال في الدقيقة الـ22، وجاء الهدف الثاني لبرشلونة بقدم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ36.

وأضاف رافينيا دياز الهدف الثالث للبرسا في الدقيقة 39 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الرابع في شباك الريال في الدقيقة 10+45 بقدم أليخاندرو بالدي، وأضاف رافينيا الهدف الخامس في الدقيقة 48، وقلص رودريجو النتيجة للريال في الدقيقة 60.

يُذكر أن برشلونة توج بكأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

Real Madrid 1-5 Barcelona

What's going on? This is a historic score.#SuperSupercopa | Real Madrid - Barcelona | #RealMadridBarcelona | #ElClásico pic.twitter.com/Z9gLzCoQVc

— Joag (@jjoagg) January 12, 2025