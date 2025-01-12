باريس سان جيرمان يتقدم بثنائية علي سانت إيتيان في الشوط الأول

كتب - محمد عبد السلام:

انتهي الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان التي أقيمت اليوم الأحد 12 يناير، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي.

وحقق باريس سان جيرمان علي نظيره سانت إيتيان الفوز في الشوط الأول بثنائية دون مقابل على ملعب بارك دي برانس.

سجل هدفين باريس سان جيرمان اللاعب عثمان ديمبيلي في الدقيقتين 13 و23.

ومع استمرار الفوز يرفع باريس سان جيرمان نقاطة إلى 43 نقطة ليحتل صدارة الدوري الفرنسي، بينما يتوقف رصيد سانت إيتيان عند النقطة 16 ليبقى في المركز السادس عشر.