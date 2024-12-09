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"نجم كبير تورط في منشطات".. مفاجأة مدوية في الدوري السعودي

12:12 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

الدوري السعودي

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كتب - يوسف محمد:

كشف الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي، احتمالية تورط أحد نجوم الدوري السعودي، في قضية تعاطي المنشطات.

وقال الحميدي، في تصريحات عبر قناة "SSC" السعودية: "هناك حديث حول تورط أحد نجوم الدوري السعودي لأزمة منشطات".

ولم يعلن الحميدي، عن اسم اللاعب ولكنه أشار إلى إمكانية الإعلان عن اسم اللاعب، خلال الأيام المقبلة.

والجدير بالذكر أن منافسات الدوري السعودي توقفت، لمشاركة منتخب السعودية في بطولة كأس الخليج العربي للمنتخبات، المقرر إقامتها في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل.

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عبد الرحمن الحميدي الدوري السعودي قضية تعاطي المنشطات كأس الخليج العربي للمنتخبات
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