محمد صلاح يوضح موقفه من العودة إلى مصر في نهاية مسيرته (فيديو)

كتبت-هند عواد:

حسم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، موقفه بشأن إمكانية العودة إلى مصر، في نهاية مسيرته، والفريق الذي يفضل الانضمام إليه.

وجاوب محمد صلاح، على سؤال: "إذا عدت إلى مصر ما هو النادي الذي ستحب اللعب لديه؟"، في لقاء مع مجموعة من الشباب المصريين، ضمن اتفاق مع أحد الشركات المتعاقد معها.

وقال صلاح ردا على السؤال السابق: "لا أعتقد أنني سأعود للعب في مصر مرة أخرى".

وبدأ محمد صلاح صاحب الـ32 عاما، مسيرته الاحترافية، في عام 2012، بالانضمام إلى بازل السويسري، ثم تنقل بين عدة أندية، حتى انضم إلى ليفربول الإنجليزي، في 2017، حتى الآن.

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