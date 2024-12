كتب - يوسف محمد:

لفت النجم المصري سام مرسي لاعب فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، الأنظار إليه بشدة خلال الأيام الماضية في إنجلترا والعديد من دول العالم، بعدما رفض إرتداء شارة المثليين.

ورفض مرسي إرتداء شارة المثليين، الذي قرها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على قادة الفرق المشاركة في المسابقة، خلال الأسبوعين الثالث عشر والرابع عشر، وهو ما رفضه مرسي، حيث ظهر خلال مباراة فريق أمام نوتنجهام فورست وهو يرتدي شارة القيادة المتعارف عليه وليس الخاصة بدعم المثليين.

كما كرر مرسي هذا الأمر، خلال مباراة فريقه في الجولة ال 14 بالدوري الإنجليزي، أمام فريق كريستال بالاس الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي، ظل متمسك بموقفه ومبادئه.

ويعد سام مرسمي، هو القائد الوحيد بين 20 قائد للفرق المختلفة بالدوري الإنجليزي، الذي رفض ارتداء شارة دعم المثليين في الأسبوع الماضي.

وهذا ليس الموقف الإنساني الأول لسام مرسي، حيث عرف صاحب الـ 33 عاماً بكثرة مواقفه الإنسانية، حيث يحرص مرسي على إظهار دعمه الدائم للقضية الفلسطينية، من خلال احتفاله بشكل دائم بعلامة النصر، التي تعد رمزاً لدعم الشعب الفلسطيني.

ولم ينسى مرسي القضية الفلسطينية خلال احتفاله رفقة فريقه في نهاية الموسم الماضي، بالصعود إلى الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، حيث حرص على الاحتفال برفع علم فلسطين في أرضية الملعب.

وفي ديسمبر 2023، عقب نهاية أحد مباريات فريقه في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، خرج مرسي وواصل دعمه للقضية الفلسطينية، قائلاً: "نحن محظوظين لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما تستمر المأساة في فلسطين، نحن المحظوظين لأنه بإمكاننا لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش والاستمتاع بذلك".

وبخلاف دعم مرسي للقضية الفلسطينية، فعرف أيضاً بكثرة أعماله الخيرية، حيث يرعى سام مرسي أسرة مكونة من 4 أفراد ومنهحم تذاكر موسمية لحضور مباريات فريق إبسويتش تاون.

ووالد سام مرسي قام ببناء مسجد في مدينة وولفرهامبتون الإنجليزية اسماه "الرحمة"، يحرص مرسي على رعايته بشكل مستمر.

“We've got the privilege to be here. 30,000 and an amazing team, while the plight continues in Palestine”.



Our captain speaking out against the atrocities in Gaza.



Well in, @sammorsy08 🇵🇸👏👏#itfc | #FreePalestine pic.twitter.com/BuK2Whh2Rg