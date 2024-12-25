"هزائم قليلة ومساهمات متعددة".. أرقام محمد صلاح أمام ليستر سيتي

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره ليستر سيتي غداً، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ18 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وخاض محمد صلاح نجم ليفربول 11 مباراة أمام فريق ليستر سيتي، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 8 مباريات، هزم فريقه في مباراتين وحضر التعادل في مباراة واحدة.

ونجح صلاح في تسجيل 4 أهداف في مرمى ليستر سيتي، نجح في صناعة ثلاثة أهداف أمام الفريق الإنجليزي.

وأول مواجهة بين محمد صلاح وليستر سيتي، كانت في موسم 2017-2018، انتهت بفوز ليفربول 3-2 وأحرز صلاح هدفاً في هذا اللقاء.

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