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في غياب عبد المنعم ..نيس يتأهل لدور 32 من كأس فرنسا بـ10 لاعبين

12:25 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

فريق نيس

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كتب - مصراوي:

نجح فريق نيس في تحقيق الفوز على نادي كورتي بركلات الترجيح 5-3، والتأهل إلى دور 32 من كأس فرنسا.

وجاء ذلك بعد تأخر فريق نيس بهدف وطرد اللاعب يائيل ناندجو في الدقيقة 39 من زمن شوط المباراة الأول، والتعادل في الدقيقة 60 عن طريق تانجي ندومبيلي.

وشهدت المباراة غياب المدافع المصري محمد عبد المنعم بسبب الإصابة في عضلة ربلة الساق.

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نيس الفرنسي محمد عبد المنعم نادي كورتي كأس فرنسا
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