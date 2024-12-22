في غياب عبد المنعم ..نيس يتأهل لدور 32 من كأس فرنسا بـ10 لاعبين

كتب - مصراوي:

نجح فريق نيس في تحقيق الفوز على نادي كورتي بركلات الترجيح 5-3، والتأهل إلى دور 32 من كأس فرنسا.

وجاء ذلك بعد تأخر فريق نيس بهدف وطرد اللاعب يائيل ناندجو في الدقيقة 39 من زمن شوط المباراة الأول، والتعادل في الدقيقة 60 عن طريق تانجي ندومبيلي.

وشهدت المباراة غياب المدافع المصري محمد عبد المنعم بسبب الإصابة في عضلة ربلة الساق.

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