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وفاة لاعب وست هام يونايتد بعد صراع مع السرطان

06:21 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    سيارة مهاجم وست هام
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    مايكل أنطونيو مهاجم فريق وست هام
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    مايكل أنطونيو مهاجم وست هام
  • عرض 10 صورة
    مايكل أنطونيو لاعب وست هام 1
  • عرض 10 صورة
    مايكل أنطونيو لاعب وست هام
  • عرض 10 صورة
    المغربي نايف أكرد لاعب وست هام
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    لوكاس باكيتا لاعب وست هام يونايتد
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    محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد
  • عرض 10 صورة
    محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد
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أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وفاة حارس مرماه الشاب أوسكار فيرز، عن عمر يناهز 15 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

تم تأجيل مباريات أكاديمية النادي المقبلة، بما في ذلك مباراة تحت 21 عامًا ضد ستوك سيتي ،يوم الجمعة المقبل.

أرسل عدد من الأندية، ومن بينها مانشستر سيتي وميلوول وفالنسيا الإسباني، تعازيهم إلى عائلة فيرز.

ويلعب الفريق الأول لفريق وست هام يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الاثنين.

وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز موعد مباراة وست هام وبورنموث أوسكار فيرز
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