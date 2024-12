وفاة لاعب وست هام يونايتد بعد صراع مع السرطان

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وفاة حارس مرماه الشاب أوسكار فيرز، عن عمر يناهز 15 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

تم تأجيل مباريات أكاديمية النادي المقبلة، بما في ذلك مباراة تحت 21 عامًا ضد ستوك سيتي ،يوم الجمعة المقبل.

أرسل عدد من الأندية، ومن بينها مانشستر سيتي وميلوول وفالنسيا الإسباني، تعازيهم إلى عائلة فيرز.

ويلعب الفريق الأول لفريق وست هام يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الاثنين.

It is with deep and profound sadness that West Ham United confirm the tragic passing of our U15s Academy goalkeeper Oscar Fairs, following his brave battle with cancer.



Rest in peace, brave Oscar.