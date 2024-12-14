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متابعة-هند عواد ومحمد القرش:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول وفولهام في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي - كورتس جونس - ريان جرافنبرخ

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز - محمد صلاح

أبرز أحداث المباراة

بطاقة صفراء لـ عيسى ديوب في الدقيقة 2

بطاقة صفراء لـ لويس دياز في الدقيقة 7

بطاقة صفراء لـ بيريرا في الدقيقة 9

أندرياس بيريرا يسجل هدف تقدم فولهام في الدقيقة 11

بطاقة حمراء لـ روبيرتسون في الدقيقة 17

بطاقة صفراء لـ أنتوني روبنسون في الدقيقة 27

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم فولهام

جاكبو يسجل هدف تعادل ليفربول من تمريرة رائعة من محمد صلاح في الدقيقة 47

خروج كيني تيتي ودخول كاستاني بدلا منه في الدقيقة 55

بطاقة صفراء لـ كورتيس جونز في الدقيقة 58

دخول نونيز ووكونساه بدلا من جونز وكودي جاكبو في الدقيقة 70

رودريجو مونيز يسجل الهدف الثاني في مرمى فولهام في الدقيقة 76

نزول جوتا وإيليوت بدلا من سوبوسلاي وأرنولد في الدقيقة 79

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هدف جميل جدًا!



بالكعب .. فولهام يسجل الهدف الثاني على ليفربول.

pic.twitter.com/2OCVhcZSW7 — عمرو (@bt3) December 14, 2024

بطاقة صفراء لـ ساندير بيرج في الدقيقة 83

دييجو جوتا يسجل هدف تعادل ليفربول في الدقيقة 86

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 التعادل!



بشكل مذهل من جوتا .. ليفربول يسجل هدف التعادل.

pic.twitter.com/ZJvYKzF2Re — عمرو (@bt3) December 14, 2024

خروج هاري ويلسون ودخول أداما تراوري في الدقيقة 87

بطاقة صفراء لـ داروين نونيز في الدقيقة 88