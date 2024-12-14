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لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 2 فولهام.. أسيست صلاح

04:36 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    لحظة تسديدة هدف بيريرا
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    ليفربول ضد فولهام (2)
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    كييزا
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    ليفربول ضد فولهام (1)
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    مشادة بين لاعب ليفربول وفولهام
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    فولهام ضد ليفربول
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    لحظة رأسية جاكبو تسجيل هدف(1)
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    ليفربول ضد فولهام
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    مونيز يسجل الهدف الثاني أمام ليفربول
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    لحظة خروج أرنولد
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    ليفربول ضد فولهام (1)
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    ليفربول ضد فولهام (2)
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متابعة-هند عواد ومحمد القرش:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول وفولهام في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي - كورتس جونس - ريان جرافنبرخ

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز - محمد صلاح

أبرز أحداث المباراة

بطاقة صفراء لـ عيسى ديوب في الدقيقة 2

بطاقة صفراء لـ لويس دياز في الدقيقة 7

بطاقة صفراء لـ بيريرا في الدقيقة 9

أندرياس بيريرا يسجل هدف تقدم فولهام في الدقيقة 11

بطاقة حمراء لـ روبيرتسون في الدقيقة 17

ليفربول ضد فولهام (2)

بطاقة صفراء لـ أنتوني روبنسون في الدقيقة 27

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم فولهام

جاكبو يسجل هدف تعادل ليفربول من تمريرة رائعة من محمد صلاح في الدقيقة 47

خروج كيني تيتي ودخول كاستاني بدلا منه في الدقيقة 55

مشادة بين لاعب ليفربول وفولهام

بطاقة صفراء لـ كورتيس جونز في الدقيقة 58

دخول نونيز ووكونساه بدلا من جونز وكودي جاكبو في الدقيقة 70

رودريجو مونيز يسجل الهدف الثاني في مرمى فولهام في الدقيقة 76

مونيز يسجل الهدف الثاني أمام ليفربول

نزول جوتا وإيليوت بدلا من سوبوسلاي وأرنولد في الدقيقة 79

بطاقة صفراء لـ ساندير بيرج في الدقيقة 83

دييجو جوتا يسجل هدف تعادل ليفربول في الدقيقة 86

خروج هاري ويلسون ودخول أداما تراوري في الدقيقة 87

بطاقة صفراء لـ داروين نونيز في الدقيقة 88

بث مباشر ليفربول وفولهام ليفربول ضد فولهام الدوري الإنجليزي محمد صلاح روبرتسون
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