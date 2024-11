"يمكن للرجال أن يهزموا النساء".. ترامب يستخدم إيمان خليف في حملته الانتخابية (فيديو)

كتبت-هند عواد:

استخدم دونالد ترامب المرشح للرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية، مقطع فيديو للملاكمة الجزائرية إيمان خليف الفائزة بذهبية أولمبياد باريس، في حملته الدعائية للانتخابات.

ونشر ترامب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، بعنوان "كل ما كنا نهتم به انهار"، وظهرت لقطة لإيمان خليف في هذا الفيديو.

وعند ظهور لقطة لإيمان خليف من أولمبياد باريس، قيل في تعليق: "يمكن للرجال أن يهزموا النساء ويفوزوا بميداليات".

وكان ترامب انتقد مشاركة إيمان في الملاكمة النسائية، ووصفها بـ"الرجل"، خلال ظهورة في بودكاست "The Undertaker’s Six Feet Under”.

