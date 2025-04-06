ليس الظهور الأول.. إعلان حكم مباراة ريال مدريد وآرسنال بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن طاقم التحكيم الذي سيقود قمة أرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، على ملعب الإمارات في لندن، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيتولى الحكم البوسني عرفان بيليتو إدارة المواجهة، في ثاني ظهور له مع ريال مدريد في البطولة القارية، بعدما سبق له إدارة لقاء الفريق أمام لايبزيج في دور الـ16 الموسم الماضي، والذي انتهى بفوز الميرينجي 1-0 خارج الديار.

ويُعرف بيليتو بخبرته في إدارة المباريات الأوروبية الكبرى، وقد أدار العديد من اللقاءات المهمة خلال السنوات الماضية في مختلف المسابقات القارية.

ويعاونه في المباراة كل من سيناد إبريسيمبيجوفيتش كمساعد أول، ودافور بيلجو كمساعد ثانٍ، إلى جانب ميلوش جيجوفيتش كحكم رابع.

أما على مستوى غرفة تقنية الفيديو "VAR"، فيتولى الألماني باستيان دانكيرت مسؤولية الإشراف عليها، بمساعدة مواطنه كريستيان دينجرت.