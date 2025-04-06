تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة فولهام.. محمد صلاح يقود مثلث الرعب

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد فولهام، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح في خط الهجوم، كما عاد المهاجم الهولندي كودي جاكبو للمشاركة أساسيًا.



تشكيل ليفربول اليوم ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كاويمين كيلهير.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كورتيس جونز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

ياروش، إندو، دياز، نونيز، كييزا، إليوت، تسيميكاس، كوانساه، كونور برادلي.