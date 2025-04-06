مرموش: أشعر بالراحة في جميع مراكز الهجوم.. وأستفيد من خبرة جوارديولا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المحترف المصري بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، عمر مرموش، راحته بالتواجد في أي مراكز خط الهجوم مع أي فريق.

وقال مرموش خلال حوار نشره موقع مانشستر سيتي الرسمي اليوم الأحد"أشعر بالراحة في جميع المراكز الهجومية مع منتخب بلادي ألعب على الجناح، وهنا ألعب كرقم 9، أو كصانع ألعاب، أو كجناح".

وأضاف صاحب الـ 26 عامًا:"أحاول دائمًا بذل قصارى جهدي والاستماع لما يطلبه المدرب مني، ولا أقول إن هناك جانبًا محددًا من أسلوب لعبي أعمل عليه، لكنني أحاول فقط التعلم من اللاعبين من حولي، وأحاول الاستفادة من الجميع وبالطبع من بيب جوارديولا".

وتابع اللاعب المصري:"جميع التعليمات التي يُقدمها لنا والخبرة التي يُخبرنا بها تُساعدنا، التعلم لا يتوقف أبدًا وأسعى دائمًا للتحسن كل يوم، آمل أن أتعلم الكثير من اللاعبين والمدربين".

وأتم مرموش تصريحاته بالرد على الفارق بين الدوري الإنجليزي والألماني بقوله:"أعتقد أن الفارق الأكبر هو قوة المباراة وجودة اللاعبين، الدوري الإنجليزي الممتاز قوي للغاية، ولهذا السبب يُعد من أفضل الدوريات في العالم بفضل فرقه المتميزة.. أنا سعيد جدًا بوجودي هنا وخوض هذا التحدي".

وسجل مرموش ستة أهداف خلال 12 مباراة خاضها بقميص مانشستر سيتي قام صنع هدفًا منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

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