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النيران تقتحم فندق رونالدو والحماية المدنية تتدخل.. ماذا حدث؟

12:51 م الأحد 06 أبريل 2025
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  • عرض 7 صورة
    النيران تقتحم فندق رونالدو والحماية المدنية تتدخل (1)
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    النيران تقتحم فندق رونالدو والحماية المدنية تتدخل (2)
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    النيران تقتحم فندق رونالدو والحماية المدنية تتدخل (3)
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    النيران تقتحم فندق رونالدو والحماية المدنية تتدخل (4)
  • عرض 7 صورة
    النيران تقتحم فندق رونالدو والحماية المدنية تتدخل (1)
  • عرض 7 صورة
    النيران تقتحم فندق رونالدو والحماية المدنية تتدخل (3)
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية حالة من الذعر في فندق "بيستانا CR7" المملوك للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بعد اندلاع حريق مفاجئ في إحدى غرف الفندق الواقع بمدينة مراكش المغربية، وتحديدًا في شارع M Avenue بمقاطعة جليز.

وأفادت تقارير إعلامية مغربية بأن العاملين والنزلاء تفاجأوا باشتعال النيران في إحدى الغرف، ما أدى إلى حالة من الهلع، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء بشكل سريع وتنجح في السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ووفقًا لما ذكره موقع "زنقة 20"، فإن الحريق لم يؤثر على سير العمل داخل الفندق، حيث استأنف نشاطه واستقبال ضيوفه بشكل طبيعي بعد السيطرة الكاملة على الموقف.

يُشار إلى أن فندق "بيستانا CR7" افتتحه رونالدو في عام 2021، ويُعد من الوجهات السياحية الفاخرة في المغرب، حيث يتميز بتصميمه العصري وخدماته الراقية، ويستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

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فندق بيستانا CR7 كريستيانو رونالدو اندلاع حريق مراكش
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